Nexi, assemblea approva bilancio 2023 e copre la perdita

Nexi

(Teleborsa) - L'di, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato didi 576.680.143 euro utilizzando le riserve esistenti. Inoltre, ha esaminato il bilancio consolidato del gruppo Nexi, che ha chiuso con una perdita netta consolidata di 1.002.761 mila euro, di cui 1.005.989 mila euro di pertinenza della capogruppoI soci hanno anche approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa; autorizzato per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non eseguita, l’acquisto e la disposizione di; confermato nella carica di amministratore, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2023.