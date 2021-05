Relatech, closing dell'acquisizione del 60% di DIALOG SISTEMI

Relatech

(Teleborsa) -, quotata su AIM Italia e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha annunciato di averdel 60% del capitale sociale di, società che offre soluzioni nel settore del Business Performance Management e del Data Warehousing basate su piattaforma proprietaria.L'operazione ( annunciata la settimana scorsa ) conclusa per unper il 60% del capitale, ha previsto il pagamento al closing di una componente in cash per circa 0,44 milioni di euro e di una componente in kind mediante la cessione di complessive n. 73.134 azioni proprie Relatech convenzionalmente valorizzate ad un importo di 3,20 euro cadauna.Le parti hanno concordato che la corresponsione dida parte di Relatech a favore dei soci venditori pari a complessivi 0,25 milioni di euro aumentata del rendimento del 3,75% su base annua, con decorrenza dal closing relativo alla prima tranche e fino al perfezionamento del pagamento di tale prezzo differito, avverrà entro 30 giorni dal trasferimento del restante 40% del capitale di Dialog, invece che successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.per un corrispettivo che sarà determinato applicando specifiche formule basate sui valori di EBITDA e di PFN di Dialog.Nell'ambito dell'accordo stipulato, i soci venditori di Dialog hanno assunto uno specifico impegno di lock-up in relazione alle azioni Relatech acquistate, per una durata di 12 mesi dal closing della prima tranche. La continuità gestionale in Dialog viene garantita attraverso la nomina di un. L'operazione viene realizzata esclusivamente attraverso ildi Relatech.