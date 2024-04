ERG entra ufficialmente nel mercato delle rinnovabili USA

ERG

(Teleborsa) -ha perfezionato oggi,, il closing con Apex Clean Energy Holdings LLC per l’acquisizione del 75% del portafoglio composto da un impianto eolico ed uno solare in USA, entrambi in esercizio, per complessivi 317 MW di capacità installata e una produzione stimata di circa 1 TWh.Ilè avvenuto a valle dell’ottenimento dell’approvazione all’investimento da parte delle autorità competenti europee e statunitensi ed al consenso al change of control da parte di alcune terze parti rilevanti.L’operazione, spiega una nota, costituisce il primo passo del Gruppo ERG nel mercato oltreoceano delle rinnovabili e rappresenta un’opportunità unica per proseguire la crescita del portafoglio di attività, aumentandone diversificazione geografica e tecnologica.