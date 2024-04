SAES Getters, CdA autorizza acquisto 100% tedesca FMB Feinwerk

SAES Getters

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha autorizzato a procedere con la firma di uno Share Purchase Agreement vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di FMB Feinwerk- und Meßtechnik GmbH (FMB Berlin), oggi posseduto dal socio di maggioranza Uwe Schneck, dai soci di minoranza Ingmar Lehmann e Jens Rekow e dalla società Mardi Beteiligungs GmbH & Co.FMB Berlin, con sede a Berlino, è attiva dal 1990 ed è un player internazionale consolidato nel settore dei componenti e della strumentazione scientifica per sincrotroni e acceleratori di particelle.Nel perimetro dell’acquisizione non è inclusa la controllata inglese FMB Oxford Limited (FMB Oxford), ora interamente posseduta da FMB Berlin, la cui attività non è considerata strategica per SAES.- spiega una nota - è il rafforzamento della posizione internazionale e della leadership di SAES nel mercato della ricerca scientifica avanzata, ampliando in ambito europeo e globale l’offerta di sistemi per il vuoto utilizzati negli acceleratori di particelle e nei sincrotroni.Avendo già concluso la due diligence con esito positivo, SAES prevede la firma dello Share Purchase Agreement in data 18 aprile 2024, a valle degli ultimi aggiustamenti della contrattualistica.Ilè previsto per il 29 aprile 2024. Il closing prevede una serie di condizioni sospensive alle quali è subordinato il perfezionamento dell’operazione, tra cui il carve-out di FMB Oxford e la cessazione dei servizi finanziari e commerciali verso quest’ultima, oltre alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con alcuni dipendenti strategici per la continuità del business, sulla base di termini e condizioni specificamente individuati e concordati.