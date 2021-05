Coronavirus, aumentano contagiati e morti. Giù terapie intensive e ricoveri

(Teleborsa) -, con un tasso di positività che risale all'1,7%, ma, confermato anche dal report settimanale della Fondazione Gimbe.Secondo il consueto bollettino giornaliero del, nelle ultime ventiquattro ore, sono stati registratiin Italia, in aumento rispetto ai 3.937 di ieri. Le, anche queste in aumento rispetto alle 121 della vigilia.Sono stati effettuatimolecolari e antigenici in 24 ore rispetto ai 260.962 test effettuati ieri, con undall'1,5% precedente. Insia i(-474 a 7.707) sia le(-72 a 1.206).Gli attualmente positivi sono 253.193 e risultano in diminuzione di 6.836 rispetto a ieri, mentre i dimessi e guariti sono 3.826.984, con un aumento di 10.808 rispetto a ieri. Il bilancio deisale ae quello deiindividui.Frattanto,: secondo il rapporto settimanale della, in 50 giorni, sono letteralmentein ospedale e in terapia intensiva. Rispetto al picco del 6 aprile scorso, i posti letto occupatisono scesi di oltre ilda 29.337 a 8.557 e quelli dei ricoveri indelda 3.743 a 1.323.Per gli esperti questo trend è frutto "delle coperture vaccinali nelle classi di età più avanzate", poiché i numeri delle persone in isolamento domiciliare, di solito i più giovani, "cala più lentamente"."Per la decima settimana consecutiva continuano a scendere i nuovi casi settimanali, in parte per la ridotta circolazione del virus, come documenta la riduzione del rapporto positivi rispetto ai casi testati, in parte per la crescente diminuzione dell'attività di testing", conferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.