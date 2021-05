Decreto Sostegni bis, ABI: inviata una circolare agli associati con le novità per il settore

(Teleborsa) - L’ha tempestivamente subito diffuso una lettera circolare a tutti gli Associati, nella quale è fornito un approfondimento giuridico dei provvedimenti contenuti nel, recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni. È quanto si legge in una nota dell'Associazione che spiega che il Decreto legge prevede, tra l’altro, misure di sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie. In particolare, è prevista la proroga al 31 dicembre 2021 delle, per la quota capitale, deiper le PMI, previa comunicazione entro il 15 giugno alla banca finanziatrice.E’ prevista altresì l’estensione al 31 dicembre 2021 delle misure deldell’aprile 2020 relative alle garanzie di, dele di Ismea e un aumento della possibile durata massima dei finanziamenti fino a 10 anni. Nel Decreto legge sono inoltre previste misure in favore dei giovani di età inferiore a 36 anni per l’acquisto della casa di abitazione e un rafforzamento dell’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.