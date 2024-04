Disabilità, il Cdm approva in via definitiva il decreto sul progetto di vita

(Teleborsa) - Ilha approvato in via definitivache riguarda il. Si tratta delpoiché serve aa garantire una presa in carico completa della persona dal punto di vista sanitario, sociosanitario e sociale per superare le frammentazioni di prestazioni e servizi.Lo stesso decreto contiene la riforma delle procedure die quelle della valutazione multidimensionale che entreranno in vigore con una sperimentazione che partirà in alcune province dal 1 gennaio 2025.Nella riunione del Consiglio dei Ministri, sono stati esaminatiriguardanti la ratifica ed esecuzione di accordi internazionali con la Libia, il Liechtenstein e la Repubblica Popolare Cinese, miranti a eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. La sessione è stata presieduta dalla Presidente del Consiglioappena rientrata da Verona dove ha partecipato al Vinitaly.Durante la riunione sono stati trattati oltre a temi come la definizione della disabilità, anche norme per il volontariato nel Trentino-Alto Adige/Südtirol, procedure di reclutamento nel settore AFAM e modifiche agli ordinamenti didattici delle istituzioni artistiche.