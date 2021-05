Emmanuele Emanuele: "rafforziamo la cultura: Ministero Beni Culturali, confluisca in quello del Tesoro"

(Teleborsa) - Finito in parte il lungo loockdown che aveva sospeso le manifestazioni culturali, a, si è aperta l'esposizione che riguarda alcuni contributi della. Si tratta di un gruppo di artisti che negli anni sessanta, concentrati attorno a via del Babbuino, via del Corso, via di Ripetta e via Margutta avevano anticipato perfino la pop-art americana.La mostra è stata promossa dallapresieduta dale realizzata con il contributo di. Sono rappresentate opere tra l'altro diIl, ha colto l'occasione, di denunciare ancora una volta la scarsità di risorse nei confronti della cultura e l'inadeguatezza dei sostegni, nel periodo Covid, a tutti quei professionisti impegnati in questo mondo. Proprio per questo, il Presidente, ha lanciato la proposta di far confluire ilnelper poter accedere a maggiori risorse economiche essendo il settore della cultura, trainante per la crescita dell'intero Paese.