Cattolica allunga a 6,99 euro, ben sopra OPA Generali

(Teleborsa) - Amplia il rialzo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 13,79%. Il titolo ha raggiunto un massimo intraday a 6,99 euro sopra il corrispettivo pari a 6,75 euro per azione offerto da Generali con l'OPA lanciata dal Leone di Trieste e finalizzata al delisting di Cattolica.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 6,77. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 7,23.