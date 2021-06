Il Sole 24 Ore, Confindustria acquista quota Sicindustria e sale al 61,785%

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) -ha acquisito 154.200 azioni di categoria speciale de, gruppo editoriale quotato sull'MTA di Borsa italiana, detenute da, l'associazione degli industriali delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani. Per effetto dell'operazione, Sicindustria è uscita dal capitale de Il Sole 24 Ore, mentre la partecipazione di Confindustria è salita dal 61,545% al%.Nel 2019 Confindustria e Sicindustria avevano sottoscritto, insieme con altre associazioni ed enti appartenenti al sistema associativo confindustriale, unche prevede, tra l'altro, obblighi di preventiva consultazione in occasione delle assemblee e limiti alla circolazione delle azioni. Sicindustria, non detenendo giù alcuna azione del gruppo editoriale, è uscita dal patto parasociale.Confindustria, sottolinea in una nota, non esclude la possibilità di valutare e concludere nel corso dei prossimi mesi ulteriori,con altre associazioni ed enti appartenenti al proprio sistema.