Il Sole 24 ORE, ok da soci a bilancio. AD: ritorno a redditività e uscita da Grey List Consob

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - L'di, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, hae deliberato di destinare il risultato d'esercizio pari a 7.707.675 euro per 826.029 euro a integrale copertura delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo e per 6.881.646 euro alla voce di Patrimonio Netto "utili riportati a nuovo"."Il Gruppo 24 ORE ha confermato nel 2023 il percorso di crescita intrapreso, conseguendo uncon un utile di 7,7 milioni di euro e che conferma l'inversione di tendenza già avviata nel 2022 con il ritorno all'utile, dopo 14 anni al netto di partite non ricorrenti - ha commentato l'- I risultati raggiunti con il bilancio 2023 hanno rappresentato un tassello fondamentale anche per contribuire alla recentetrimestrale e quindi l'uscita dalla cosiddetta Grey List. Un traguardo di cui siamo particolarmente soddisfatti e orgogliosi e che ci sprona a fare sempre meglio, forti di avere dato prova di continuità nella costruzione di un business sempre più sostenibile e multimediale e, insieme, di una rinnovata credibilità sul mercato".I soci hanno anche deliberato di, cooptata in data 27 marzo 2024 in sostituzione di Alessandro Tommasi, dimessosi con effetto dal 27 marzo 2024.Infine, approvata la prima sezione della Relazione sullae conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033.