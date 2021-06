SECO investe nell'Intelligenza Artificiale di Oro Networks

SECO

(Teleborsa) -ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione degli asset di Oro Networks LLC e delle sue controllate (Oro).L’operazione - spiega una nota - sarà perfezionata tramite SECO USA, Inc., controllata di SECO che deterrà il 70% di una società di nuova costituzione (“SECO Mind US” o “Newco”) nella quale confluiranno gli asset di Oro: il restante 30% della Newco sarà di proprietà di Ajay Malik e di alcune figure-chiave di Oro, con l’obiettivo di garantirne il pieno coinvolgimento nella gestione di SECO Mind US.per l’acquisto degli asset di Oro e verserà ulteriori 2milioni a titolo di aumento di capitale in SECO Mind US.L'operazione sarà finanziata attraverso l’utilizzo di fondi propri di SECO e di finanziamenti bancari. Sulla base dei dati finanziari 2020 di Oro, l’operazione è stata perfezionata sulla base di multipli EV/EBITDA ed EV/EBIT rispettivamente pari a 7,8x e 8,2x.