SECO lancia Application Hub per accelerare adozione dell'AI at the Edge

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha, un nuovo marketplace di applicazioni progettato per semplificare radicalmente lo sviluppo e l'implementazione dell'Intelligenza Artificiale sui dispositivi edge. Con oltre 150 applicazioni di AI/ML già disponibili al lancio, l'Hub permette alle aziende di accelerare l'adozione di applicazioni avanzate per la visione artificiale, l'analisi audio e l'interazione vocale e per ogni altro tipo mdi servizio basato sui dati attraverso un'ampia gamma di settori, tra cui automazione industriale, medicale, mobilità intelligente e retail.Nello scenario competitivo odierno, le aziende affrontano ostacoli significativi nell'implementare l'AI sull'edge, dalla gestione di architetture hardware frammentate, alla complessa integrazione del software. Il SECO Application Hub affronta queste sfide direttamente, fornendo une consentendo alle aziende di concentrarsi su innovazione e creazione di valore."I nostri clienti sono desiderosi di innovare con l'IA e, attraverso le nostre soluzioni, possiedono già nelle loro mani soluzioni hardware potenti e pronte per l'IA. La sfida è sempre stata colmare il divario tra l'hardware e l'implementazione di modelli di IA efficaci - ha dichiarato- Con il SECO Application Hub, rendiamo questo processo radicalmente più semplice. Consentiamo alle aziende di andare oltre l'hardware e di distribuire facilmente l'intelligenza che trasformerà i loro prodotti e le loro operation".