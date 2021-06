Coronavirus, oggi in Italia 2.557 contagi. Quali Regioni passano in zona bianca?

(Teleborsa) - Sonoi nuovi positivi al Coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di poco più dieffettuati, con il tasso di positività all'1,1%.. Questi i dati del bollettino di oggi, venerdì 4 giugno diffusi dal Ministero della Salute che confermano anche ilSecondo il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità cala ancora l'indice di contagio Rt a livello nazionale che si attesta ora a, (la scorsa settimana allo 0,72%). Confermato dunque il trend positivo visto con la quarta settimana consecutiva di"La curva sta decrescendo a livello europeo e il dato italiano mostra anche una decrescita e il numero di caso è in diminuzione. L'incidenza è di 32 casi su 100mila abitanti e tutte le regioni sono sotto il valore diha sottolineato il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità,alla conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.La prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7 (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono avere una maggiore trasmissibilità e/o eludere parzialmente la risposta immunitaria, "richiede tuttavia di continuare a monitorare. Si legge nel report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.Proprio sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, Il Ministro della Salute,firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 7 giugno.