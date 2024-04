MEF e ISTAT mettono online sito dedicato a settimo Forum OCSE su benessere

(Teleborsa) -annunciano la messa online del(7th World OECD Forum on Well-being), dal titolo "Strengthening Well-being Approaches for a Changing World", che sarà ospitato apresso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.L’evento si inserisce(cd. Finance Track) promosse dal Governo nell’anno della Presidenza italiana del G7 e ha l’obiettivo dia livello internazionaleper la formulazione diformulate sulla base di dati statistici e puntuali analisi empiriche, guardando anche alle best practices internazionali, sia in fase di progettazione e previsione dell’impatto, sia durante la valutazione e l’analisi dei risultati raggiunti.Il Forum, che torna in Italia a 20 anni dal suo debutto, vede la partecipazione di alti rappresentanti delledel settore privato, della società civile e di altri settori che nell’ambito di cinque tavole rotonde si confronteranno su temi quali: lo sviluppo diorientati al benessere equo e sostenibile,e di analisi per gli indicatori di benessere, i cambiamenti climatici, l’innovazione tecnologica e uso dell’intelligenza artificiale, i. Altri temi toccati e di natura trasversale saranno idi genere, diseguaglianze eAttraverso una combinazione di panel di alto livello, sessioni parallele, workshop tecnici e discussioni interattive, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire conoscenze concrete per far progredire insieme l'agenda internazionale sul benessere equo e sostenibile.