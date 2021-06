Square punta a creare un portafoglio hardware per Bitcoin

Square

(Teleborsa) - "sta pensando di creare un. Se lo facessimo, lo costruiremmo interamente open, dalla progettazione del software all'hardware, e in collaborazione con la community". È quanto ha scritto, CEO della società fintech (e anche di) in una serie di tweet."Vogliamo iniziare questa operazione nel modo giusto: condividendo alcuni dei nostri principi guida", ha aggiunto, snocciolando poi in una serie di tweet alcune idee e domande poste ai suoi follower. "Bitcoin è per tutti - ha spiegato - Per noi è importante costruire un". I wallet non-custodial solo portafogli dove soltanto il possessore delle criptovalute possiede una copia della chiave privata per accedervi, e non delega quindi la responsabilità di custodire le chiavi private a terzi."La maggior parte delle persone accede a Internet da cellulare - ha aggiunto - Qualsiasi soluzione che creiamo deve fornire un', nonostante i suoi difetti e le sue responsabilità. È probabile che un'attenzione senza compromessi sull'interazione mobile includa la maggior parte delle persone".Punta con decisione al rialzo la performance di, con una, attestandosi a 214,7. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 218,1 e successiva a 224,6. Supporto a 211,5.