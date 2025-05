GameStop ha acquistato 4.710 Bitcoin

GameStop

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati al mondo, ha annunciato di aver. La società, diventata nota negli ultimi anni più per essere una meme stock che per il suo core business in difficoltà, non ha indicato il prezzo di acquisto.Prendendo come riferimento il prezzo del Bitcoin nella giornata odierna, circa, il controvalore complessivo sarebbe di circa 513 milioni di dollari.Ieri GameStop ha annunciato il pricing di un importo nominale complessivo diallo 0,00% con scadenza nel 2030 nell'ambito di un'offerta privata rivolta a soggetti ragionevolmente ritenuti acquirenti istituzionali qualificati. GameStop ha inoltre concesso un'opzione di acquisto fino a un ulteriore importo nominale complessivo di 200 milioni di dollari.