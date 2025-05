Trump Media raccoglie 2,4 miliardi di dollari da vendita azioni e bond per comprare Bitcoin

Trump Media and Technology Group

(Teleborsa) -, società quotata al Nasdaq e gestore del social media Truth Social, della piattaforma di streaming Truth+ e del marchio FinTech Truth.Fi, hacon circa 50 investitori istituzionali. L'offerta consisteva nella vendita di 55.857.181 azioni ordinarie, al prezzo di 25,72 dollari per azione, per un ricavo lordo di circa 1,44 miliardi di dollari e obbligazioni senior garantite convertibili allo 0,00% con scadenza nel 2028 per un importo nominale di 1 miliardo di dollari, al prezzo di conversione di 34,72 dollari per azione, per un ammontare complessivo di circa 2,44 miliardi di dollari.Trump Media utilizzerà i circaderivanti dall'offerta pere per altri scopi aziendali generali e per il capitale circolante.Si tratta di una delle più grandi operazioni di tesoreria in Bitcoin per qualsiasi società quotata in Borsa, si legge in una nota, e i proventi netti di questa offerta e la strategia aziendale renderanno Trump Mediain Borsa.La società "avrà oltre 3 miliardi di dollari di liquidità e i nostri azionisti avranno un'esposizione a Bitcoin - ha commentato il- L'operazione posiziona Trump Media per il tipo di rapida espansione che abbiamo sempre immaginato e non vediamo l'ora di progredire ulteriormente nell'economia America First".