Acea, Standard Ethics alza rating a EE da EE

Acea

(Teleborsa) - Standard Ethics ha alzato ildi. "In linea con altre società italiane impegnate nelle stesse attività, attua - efficacemente - le politiche di sostenibilità che di volta in volta vengono identificate da enti internazionali (ONU, OCSE e UE) adeguandosi attraverso policy aziendali, strumenti procedurali, analisi di materialità e reportistica ESG (Environmental, Social and Governance)", sottolinea l'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Acea, che fa parte dello SE European Multi-Utilities Index, "ha recentementein linea con le pratiche migliori e più convincenti del settore - continua Standard Ethics in una nota - Il perimetro delle aree coperte dall'ESG risk management si amplia con regolarità in base al mutare delle esigenze. Si sono registrate recenti implementazioni anche nel sistema di governance della sostenibilità".L'attuale upgrade del Rating è stato preceduto da untra il 2019 ed il 2020 e registrato da un Outlook Positivo emesso nel luglio 2020.