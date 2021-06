Ferrari, informativa su azioni proprie

Ferrari

(Teleborsa) -ha comunicato di averesul MTA, nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie, dal 31 maggio al 3 giugno 2021 inclusi, un totale dial prezzo medio unitario di 173,6458 euro, per unpari aDall’annuncio della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie dell’11 marzo 2021 fino al 4 giugno 2021 il corrispettivo totale investito è stato:• 60.376.379,19 euro per n. 352.847 azioni ordinarie acquistate sul MTA• 6.499.176,89 USD (5.397.752,49 euro) per n. 31.714 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 4 giugno 2021 Ferrari deteneva pertanto 9.297.072 azioni proprie ordinarie pari al 3,61% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.Dal 1 gennaio 2019 al 4 giugno 2021 il cavallino rampante di Maranello ha riacquistato un totale di 4.111.746 azioni proprie sul MTA e NYSE per un corrispettivo totale di 569.196.364,84 euro.Sul listino milanese, oggi, composto rialzo perche archivia la sessione con un guadagno dello 0,75%.