Apollo Global Management acquisisce il controllo di TOPS

Apollo Global Management

(Teleborsa) -, una delle più grandi società di private equity al mondo, ha acquisito unada Black Bay Energy Capital. TOPS è uno dei maggiori fornitori di servizi di compressione del gas nel bacino del Permiano, importante giacimento di idrocarburi tra Texas e Nuovo Messico. TOPS continuerà ad avere la propria sede in Texas e a essere guidata dallo stesso management. L'accordo valuta la società poco meno di 1 miliardo di dollari, secondo quanto riporta Bloomberg, anche se i dettagli economici dell'operazione non sono noti."Abbiamo sperimentato una rapida crescita negli ultimi anni poiché i nostri clienti nel bacino del Permiano hanno pienamente abbracciato la nostra offerta di attrezzature e servizi di alta qualità - ha commentato L.D. Green, CEO di TOPS - Consideriamo questa transazione un passo fondamentale nella nostra continua crescita e non vediamo l'ora di beneficiare dellaper supportare l'evoluzione della società".