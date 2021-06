Banca Ifis, Fitch migliora l'outlook a stabile da negativo

Banca Ifis

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Fitch ha migliorato l'Outlook dida “Negativo” a “Stabile” e confermato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) della Banca di "BB+".La revisione dell'Outlook - si legge in una nota - "riflette il miglioramento del contesto macroeconomico e la strategia evidenziata dal nuovo Amministratore Delegato, Frederik Geertman, focalizzata sul core business della Banca che dovrebbe consentire la creazione di una adeguata profittabilità nel medio termine".Fitch stima che i livelli di capitale regolamentare saranno "resilienti" e il possibile deterioramento della qualità dell’attivo in seguito alla fine delle moratorie sarà in ogni modo gestibile dalla Banca.