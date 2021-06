Credemholding, assemblea approva bilancio e dividendo di 2 euro

Credito Emiliano

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Credemholding (società che controlla il 78,59% del capitale di) ha, chiuso con un utile consolidato di 158,6 milioni di euro, e ha deliberato la distribuzione di unper azione.I soci hanno determinato in otto il numero dei componenti dele, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, ha confermato il consigliere in scadenza di mandato Ignazio Maramotti e ha nominato nuovo amministratore Barbara Ferrari. I consiglieri Giorgio Ferrari, presidente del CdA, e Mariaelena Fontanesi, anch'essi in scadenza di mandato, lasciano invece l'organo amministrativo.Il CdA ha quindi nominatoe ha anche confermato Ignazio Maramotti nella carica di vice presidente. Il board è quindi composto da: Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Enrico Corradi, Ignazio Maramotti, Claudia Alfieri, Barbara Ferrari, Fabrizio Corradi, Benedetto Renda e Paolo Tadolini."Sono onorato di essere stato chiamato a ricoprire un incarico così importante che intendo svolgere nel segno della continuità per proseguire nella costante e sana creazione di valore per gli azionisti e per la collettività - ha commentato Lucio Igino Zanon di Valgiurata - A tal proposito, voglio esprimere unche nel corso della sua presidenza ha svolto una funzione davvero preziosa mostrando sempre grande lungimiranza, capacità di ascolto e saggezza nelle decisioni".