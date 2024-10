Eurotech, assemblea approva delega per AuCap da massimi 20 milioni di euro

L'assemblea degli azionisti di Eurotech , società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha nominato quale consigliere di amministrazione Davide Albino Carando, che era stato nominato per cooptazione in sostituzione del consigliere Marco Costaguta, che aveva rassegnato le dimissioni il 4 giugno 2024.

(Teleborsa) -In sede straordinaria, l'assemblea ha deliberato l'attribuzione al consiglio di amministrazione di unaper un importo(comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo), da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per il periodo dei prossimi due anni, in opzione ai soci ovvero anche con esclusione del diritto di opzione.La delega è finalizzata a supportare il processo di crescita e sviluppo del gruppo Eurotech e dunque a reperire risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici del piano industriale della società, incluse possibili