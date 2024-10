Piovan, l'assemblea nomina il nuovo CdA. Nicola Piovan presidente

Piovan

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, per deliberare la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione dopo che, come annunciato in data 31 luglio 2024, i membri del CdA della Società Nicola Piovan, Filippo Zuppichin, Marco Maria Fumagalli, Manuela Grattoni, Alessandra Bianchi, Mario Cesari e Antonella Lillo hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficaciasospensivamente condizionata all’esecuzione del contratto di compravendita tra Automation Systems e Pentafin per l’acquisto di una partecipazione rappresentativa del 58,35% del capitale sociale di Piovan.L’Assemblea della Società ha pertanto nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, che resterà in carica fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 ed il cui numero è statodeterminato inI componenti del Consiglio di Amministrazione, tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza Pentafin – titolare del 58,350% del capitale sociale di Piovan – ed eletti con il voto favorevole del 98,996% dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, corrispondenti all’82,306% del totale dei diritti di voto, sono sono: Nicola Piovan – Presidente; Filippo Zuppichin – Consigliere; Roberto Ardagna – Consigliere; Chiara Arisi – Consigliere; Elena Biffi – Consigliere Indipendente; Michela Cassano – Consigliere Indipendente; Mario Cesari – Consigliere Indipendente.L’Assemblea ha altresì conferito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Nicola Piovan.