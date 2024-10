IMD, CdA propone dividendo 0,06 euro/azione grazie a risultati semestrali

I.M.D. International Medical Devices

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di- operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini - ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo (ordinario anche in termini borsistici) per un importo complessivo di Euro 1.039.270,00, corrispondente ad un importo unitario di Euro 0,06 per ciascuna delle 17.321.175 azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie, alla data odierna pari a n. 325.575) da trarre dalla riserva “Utili portati a nuovo” (come iscritta nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 di IMD e pari a Euro 11,4 milioni) e al lordo delle ritenute di legge.Tale proposta, spiega una nota, è motivata, in particolare, daiconseguiti dal Gruppo IMD, che hanno mostrato una generazione di cassa operativa superiore a Euro 4,7 milioni (in netto miglioramento rispetto all’assorbimento di cassa per Euro 18 migliaia al 30 giugno 2023). Questi risultati hanno permesso, infatti, di superare l’atteggiamento di prudenza che ha caratterizzatol’approvazione del bilancio 2023, il quale aveva evidenziato risultati inferiori alle stime, seppur positivi.Tale dividendo,in prima convocazione, verrà posto in pagamento il 6 novembre 2024, con stacco cedola il 4 novembre 2024 e record date il 5 novembre 2024. Se approvato, invece, in seconda convocazione, tale dividendo verrà posto in pagamento il 13 novembre 2024, con stacco cedola l’11 novembre 2024 e record date il 12 novembre 2024.