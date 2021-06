MPS, quest'anno nel progetto alternanza scuola-lavoro coinvolti più di 160 studenti

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Prosegue l’impegno diper l’orientamento dei giovani e la loro preparazione all’inserimento nel mondo del lavoro. È con questo obiettivo che MPS quest’anno ha coinvolto, nell’ambito del, oltre 160 studenti in 6 scuole superiori di 5 regioni italiane: l’Istituto Superiore Ettore Majorana di Palermo, l’Istituto Tecnico Statale Grazia Deledda di Lecce, l’Istituto Statale Istruzione Superiore Melissa Bassi di Napoli, l’Istituto di Istruzione Superiore Agnolo Poliziano di Montepulciano (Siena), il Liceo Statale Alviso Cornaro di Padova e l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico Giacinto Girardi di Cittadella (Padova).Banca MPS ha aderito al progetto alternanza scuola-lavoro (oggi “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”) fin dal primo anno, seguendo le disposizioni previste dalla Legge 107/2015 su “” che l’ha resa obbligatoria per gli allievi dell’ultimo triennio delle scuole superiori.