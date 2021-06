Colao: 5g e fibra cardini sviluppo futuro

(Teleborsa) - "Abbiamo bisogno di fibra che sta lìha capacità infinita e dobbiamo svilupparla dove ha senso svilupparla". Lo ha sottolineato il Ministro per l'Innovazione e la transizione digitaleall'evento Wake up Italia dell'Università di Verona."Abbiamo bisogno di 5G ovunque, 5G che ha il vantaggio di fare il computing all'edge cioè sul limite dove ci sono le cose. Qundi. 5G e fibra sono un po' iPenso che tra 5 anni possiamo avere in Europa tra le migliori reti se lavoriamo bene, di tutti i Paesi europei"."Per quanto riguarda le modalità di accesso,Io alla fine penso che sia l'applicazione che conta. Una volta che ho la banda larga conta l'applicazione. Dobbiamo essere pervasivi con qualunque tecnologia sia la migliore per la specifica, ha aggiunto.