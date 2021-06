Turismo, Garavaglia: "Necessario intercettare nuova ripartenza"

(Teleborsa) - "Parlare di dolce vita significa pensare ad un periodo di boom e ripartenza. Oggi come allora abbiamo". Così il Ministro del Turismo, a proposito dell'iniziativa il Treno della Dolce Vit a, presentata oggi a Roma."La scorsa estate stavamo ripartendo poi è tornato il Covid, ma quest'anno abbiamo due novità, i vaccini ed il ritorno degli stranieri", ha ricordato il Ministro, facendo cenno al "che ha portato aed alla formulazione di, che ci fa guardare con più serenità alla ripartenza"., ha aggiunto il titolare del Turismo, sottolineando che con il treno di va ovunque, la rete è capillare e "non usarla è veramente uno spreco". "Questo è il bello di questo progetto, che coniuga innovazione, storia, qualità. Finalmente si riparte per non fermarsi più e si riparte in treno", ha concluso.