MPS, DBRS conferma rating e outlook stabile

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha reso noto che, in sede di revisione annuale, l'agenzia di rating DBRS Ratings ha deciso didi MPS, inclusi il Long-Term Issuer Rating a B (high), il Long-Term Senior Debt Rating a B (high) e il Long-Term Deposits Rating a BB (low). L'su tutti i rating è rimastoDBRS Ratings sottolinea che la conferma dei rating tiene conto dellnel quarto trimestre 2020. "Il profilo di rischio della banca è migliorato, con livelli di NPE tra i più bassi d'Italia - si legge in una nota - e inoltre riteniamo che il bilancio più pulito consentirà alla banca di migliorare la propria redditività complessiva e che l'operazione sarà un importante trampolino di lancio per portare a un'".Il Long-Term Issuer Rating a B (high) continua a riflettere ladi MPS. "La banca è tornata in utile nel primo trimestre del 2021 dopo cinque trimestri consecutivi di perdite, ma questo livello potrebbe essere difficile da mantenere nel contesto attuale e alla luce delle sfide che MPS continua ad affrontare", evidenzia l'agenzia di rating."Continuiamo adella banca - proseguono gli analisti - Il de-risking, il trasferimento di NPE ad AMCO, l'impatto del Covid-19 e l'aumento dei rischi di contenzioso hanno contribuito a ridurre i coefficienti patrimoniali e il previsto aumento delle attività ponderate per il rischio (RWA) potrebbe portare a un deficit nel 2022 di 1,5 miliardi di euro".