Prevalgono le vendite per il comparto beni industriali a Milano (-0,71%)

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

Prysmian

Interpump

Ftse MidCap

Datalogic

Biesse

Fincantieri

Poligraf. S. F

Servizi Italia

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha terminato la seduta a 41.427,7, in discesa di 293,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 1.120, dopo aver avviato la seduta a 1.118.Tra ledi Piazza Affari del comparto beni industriali, risultato negativo per, con una flessione dell'1,82%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,08% sui valori precedenti.Tra le azioni del, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,26%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,47% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,43%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,54% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,30% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,20%.