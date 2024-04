Buongiorno dalla Borsa 26 aprile 2024 - [video]

Dow Jones

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,98%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 17.430,5 punti.amplia la performance positiva dello 0,81% e chiude a 37.934,8 punti. Ottima performance per(+2,14%), che archivia la giornata a 9.462,4 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,51%; composta, che cresce di un modesto +0,65%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,30%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,92% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 6,57%.In Spagna, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a -0,5%. Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il M3. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. In Germania lunedì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.