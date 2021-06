Giappone, banca centrale estende bazooka anti-Covid

(Teleborsa) - La banca centrale giapponese, fino a marzo 2022, per continuare a garantire fondi alle aziende colpite dalla pandemia. La scadenza del programma era prevista a settembre.Il consiglio di amministrazione della(BOJ) nel comunicato che ha accompagnato la decisione ha affermato che "le condizioni in cui versa l'economia del Giappone rimangono serie, ma che il trend sta migliorando", con le "esportazioni e la produzione che stanno aumentando in modo stabile".La BOJ, con otto voti del board favorevoli e un astenuto, ha lasciatodi breve termine al -0,1%. Confermato anche l'obiettivo dei tassi dei titoli di stato decennali, che rimane attorno allo zero per cento.L'istituto centrale guidato daha fatto sapere inoltre che quest'anno lancerà un. I dettagli della nuova misura saranno fornito al prossimo incontro di politica monetaria, in calendario a luglio.