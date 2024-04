BCE, Holzmann favorevole a taglio tassi a giugno. Spera che Fed segua

(Teleborsa) - "Aprile non è sul mio radar", mentresui tassi. Lo ha affermato, governatore della banca centrale austriaca e quindi anche membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista a Reuters."Non ho un'obiezione di principio all'allentamento di giugno, mae voglio rimanere dipendente dai dati", ha sottolineato."Se entro giugno i dati mostrano un ambiente fortemente motivato per un taglio, una settimana prima che la Fed prenda la propria decisione, allora molto probabilmente lo faremo,", ha detto Holzmann, aggiungendo che "se non si realizza, allora potrebbe ridurre l'impatto economico della nostra mossa".Secondo il banchiere centrale austriaco, la BCE deve smettere die dovrebbe tagliare i pagamenti degli interessi sulle pile di contante ottenute dalla banca centrale a buon mercato: "Non c’è alcuna ragione di politica monetaria per cui dovremmo offrire questo sussidio"."Non è accettabile che l'attuale struttura imponga un peso maggiore ai risultati finanziari delle banche centrali - ha spiegato -, non può essere il caso".