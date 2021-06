Il comparto alimentare a Piazza Affari mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,43%)

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

small-cap

Centrale del Latte D'Italia

Orsero

(Teleborsa) - Tentennante l'che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore delIlha aperto a 126.514,8, in vantaggio dello 0,43 rispetto ai valori precedenti, mentre l'resta inchiodato a 568.Tra ledi Milano, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,88%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,87%.