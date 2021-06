Trasporto aereo, Alitalia: sindacati confermano sciopero di 4 ore dalle 13 alle 17

(Teleborsa) - Ihanno confermato loPresidi saranno organizzati a partire dalle ore 12 presso gliLo stop è stato annunciato ieri al termine dell'A scongiurare lo sciopero non sono, infatti, bastate le rassicurazioni dei commissari sull'arrivo dell'ultima tranche del prestito Mise che consentirà il pagamento degli stipendi il 27 giugno e della 14esima mensilità entro i primi giorni del mese di luglio."Nonostante questa notizia – spieganoin una nota congiunta – permane il quadro di incertezza e inaccettabile allungamento dei tempi per una positiva soluzione della vertenza che garantisca il futuro di tutte le 11mila famiglie e dell'indotto. Resta inoltre irrisolto il nodo dello stanziamento delle restanti somme pari a 61 milioni del prestito previsto dal 'Decreto Sostegni bis' per il totale dei 100 milioni di euro, che consenta ad Alitalia e all'utenza di affrontare il periodo estivo con la dovuta continuità operativa. l tavolo resta aperto e il confronto proseguirà nei prossimi giorni"."È necessario – questo l'– che venga finalmente superata la condizione di stallo che oramai da troppi mesi blocca la nascita della nuova Alitalia, generando problemi per la sopravvivenza di Alitalia in amministrazione straordinaria e di tutti i lavoratori dell'intero indotto e rischiando al contempo di consegnare il mercato domestico alla concorrenza".