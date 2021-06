Tendercapital, ZANI: "Silver generation risorsa preziosa per economia e società"

(Teleborsa) - "La longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull'impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l'economia e la società intera". È quanto ha affermatoin occasione della presentazione, questa mattina al Senato, del"Pensavamo che l'impatto fosse molto superiore. Senza dubbio è stato alto per quanto riguarda la letalità ma ha inciso molto meno dal punto di vista economico perché, usufruendo di redditi stabili e certi, la cosiddetta 'silver generation' ha potuto continuare ad avere una vita tranquilla e, al primo allentamento dell'emergenza sanitaria, ritornare a programmare e a spendere riappropriandosi della vita ante pandemia"."Da questo punto di vista, per coloro che hanno potuto usufruire del sostegno dei nonni come 'bancomat', la silver generation ha avuto un effetto welfare aiutando coloro che non avevano grandi disponibilità o non avevano un reddito certo a integrare le proprie entrate con i trasferimenti che arrivavano dai nonni"."Si tratta di un sentimento di fastidio da parte delle nuove generazioni verso tutte quelle risorse che lo Stato destina agli anziani e che invece, soprattutto i più giovani, pensano dovrebbero essere gestite diversamente in quanto la fascia silver gode già di benefici e di tutele che vengono dal passato".