Licenziamenti, Bombardieri: prorogare blocco

(Teleborsa) - Il leader della Uil,, ribadisce la richiesta dei sindacati d"fino a ottobre" perchè "permetterebbe di arrivare alledeglie delleIntervenendo a Uno Mattina, il segretario generale della Uil ha auspicatoper le persone cheespulse dalBombardieri ha ricordato che sabato 26in, ma per rivendicare maggiore attenzione al lavoro. Ci sono 160 crisi aperte da anni al Mise. Senza il blocco dei licenziamenti molti lavoratori rischiano il posto. Nel solo settore aereo abbiamo 45mila persone in cassa integrazione e 35mila a rischio".Capitolo: "In questo PaeseChiediamo di intervenire con maggiore decisione". E sul Recovery Plan "il coinvolgimento dei sindacati nelle scelte non e' stato soddisfacente - ha concluso - avevamo chiesto di verificare l'impatto occupazione per ogni misura