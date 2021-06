Microstrategy in rally su recupero del Bitcoin

Microstrategy

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un, attestandosi a 575,5.Il rally della società è concomitante al: la più popolare delle criptomonete è in aumento del 15% nelle ultime 24 ore a 34.195 dollari, dopo essere scesa sotto la quota psicologica dei 30 mila dollari nella giornata di ieri. Microstrategy detiene diversi miliardi di dollari in Bitcoin e ha approfittato del recente calo dei prezzi per acquistarne altri.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 585,1 e successiva a 603. Supporto a 567,3.