Seduta drammatica per Bioxcel Therapeutics dopo offerta azioni

Bioxcel Therapeutics

(Teleborsa) - In caduta libera, che si attesta a 31,81, con un. L'azienda biofarmaceutica, specializzata nell'uso dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo di farmaci trasformativi, ha annunciato oggi il prezzo di un'di 3.155.000 azioni ordinarie a un prezzo di offerta di 31,70 dollari per azione.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 30,78 e successiva a 29,76. Resistenza a 32,81.