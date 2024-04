UnipolSai, si spiana la strada per il delisting. OPA Unipol sopra 90% capitale

Unipol

(Teleborsa) -ha superato il 90% del capitale die potrà procedere con il delisting della società assicurativa.Lo comunica la società, precisando che all'OPA ha aderito il 35,521% delle azioni oggetto di offerta, (pari al 5,257% del capitale sociale.Considerando anche lo 0,006% delle azioni proprie e l'85,194% già detenuto, Unipol è quindi al 90,457% "e, dunque, sarà consentito all'offerente addivenire al delisting".Il Periodo di Adesione all’Offerta terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) di oggi, 26 aprile 2024, che rappresenta il termine ultimo per i titolari delle Azioni per portare in adesione all’Offerta le proprie Azioni.