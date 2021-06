Digitalizzazione nuove professioni bancarie, Intesa Sanpaolo avvia collaborazione con Politecnico di Torino

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Accordo Quadro firmato nel dicembre 2020 per la realizzazione di iniziative di orientamento e selezione, di formazione specialistica e di attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari, ilhanno avviato una"Il settore bancario rappresenta oggi uno sbocco lavorativo interessante per i nostri laureati, vista anche la rapida trasformazione tecnologica che lo sta interessando. Basta pensare – commenta il– al ruolo sempre più determinante che stanno assumendo in generale sia tutte le discipline legate al digitale (e in particolare intelligenza artificiale data science e cyber security) sia le tematiche di sostenibilità e circolarità delle attività economiche in cui un istituto bancario come Intesa Sanpaolo è impegnato su scala internazionale. Da parte sua il Politecnico di Torino ha già fatto importanti investimenti in nuovi corsi di laurea e modalità didattiche in questi ambiti, anticipando esigenze importanti per il futuro. La possibilità di entrare in contatto con una realtà di livello europeo per sviluppare attività congiunte sarà quindi senza dubbio per i nostri studenti e laureati un valore aggiunto importante per il loro futuro ed anche un importante elemento di specializzazione del nostro territorio e di attrazione di giovani"."Con 8.600 persone, oltre il 10% delle 75.500 impiegate in Italia, Intesa Sanpaolo – spiega– è il primo datore di lavoro privato in Piemonte. L'enorme sviluppo della digitalizzazione ha modificato la cornice delle professioni bancarie. Oggi, nell'area informatica e digitale della Banca lavorano in Piemonte più di 1.700 persone, un terzo di loro ha meno di 35 anni. Il Politecnico di Torino è un'eccellenza nazionale con cui abbiamo una consolidata relazione per lo scambio di competenze e per il reclutamento dei suoi laureati ed è uno dei bacini di altissima qualità a cui attingere per le prossime assunzioni in Italia, 3.500 entro il 2024. Per questo abbiamo fortemente voluto l'accordo con il Politecnico con cui ci accomunano il radicamento sul territorio piemontese e l’impegno per la crescita del Paese".La collaborazione – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – prevede, tra altre iniziative, un. Le testimonianze hanno l'obiettivo di arricchire, completare e dare spunti applicativi rispetto alle lezioni accademiche in argomenti come l'economia circolare, la sostenibilità del business, la gestione sostenibile degli spazi di lavoro, le evoluzioni in ambito ESG, l'intelligenza artificiale al servizio della sostenibilità e le Cloud Region oggetto dell'accordo di Intesa Sanpaolo con Google e Tim, una delle quali avrà sede in Piemonte, a Moncalieri, Settimo e Rivoli (TO).che potranno essere curriculari o extra curriculari, della durata di sei mesi, – prosegue la nota – sono destinati ai corsi di laurea degli ambiti Data, Cyber e Digital. Si svolgeranno presso le sedi Intesa Sanpaolo e offriranno a studenti, studentesse, neo-laureati e neo-laureate la possibilità di stabilire un contatto diretto con il mondo del lavoro sviluppando una visione più ampia circa i contesti in cui sono applicabili le conoscenze e il know-how acquisiti. Il Gruppo parteciperà inoltre, come già in passato, alle