Londra, via libera a terza dose vaccino. E in Italia?

(Teleborsa) -dele del(Nhs) alla terza dose del vaccino anti Covid a partire da settembre. Ilulteriore, raccomandato dagli esperti del Joint Committee on Vaccination and Immunisation, mira ae preservareanche di fronte aNe avranno diritto tutti gliresidenti nele le persone più giovani cui sia già stata prescritta in passato la vaccinazione anti-influenzale. La campagna, da completare entro inizio inverno, inizierà a partire dai pazienti vulnerabili e in totale coinvolgerà in totaleIntanto, ancora un picco di contagi Covid nelalimentati ormai al 99% dall'aggressiva variante Delta importata dall'India: lo certificano i dati di ieri del governo britannico con altricasi nelle ultime 24 ore censite (su quasi 900.000 tamponi), record nel Paese dal 23 gennaio. Si tratta d'una nuova impennata, anche se l'effetto dei vaccini (con la somministrazione delle prime dosi salita al'85% della popolazione adulta e i richiami al 62,4%) continua per ora a frenarne l'impatto sull'incremento dei ricoveri negli ospedali e soprattutto sui morti giornalieri: non superiori a 14, in calo rispetto ai 23 registrati ieri.E in"Stiamo pensando a unacon il ministero della Salute abbiamo già fatto delle opzioni di acquisto, quindi le dosi ci saranno ma sarà la scienza a dirci se e dopo quanto tempo deve essere inoculato il richiamo". Lo ha detto il Generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario persulla possibilità di procedere alla, parlando al termine della visita al centro vaccinale di Cascia, confermando che "l'obiettivo è uscire dalla logica dei