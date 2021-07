UE, Vaccini: nell'Unione il 45% degli adulti è immunizzato con due dosi

(Teleborsa) - Sono 481,6 milioni le dosi di vaccino consegnate nell'Ue e 376,4 milioni le vaccinazioni. Alè stata somministrata almeno una dose, mentre il. Questi i dati aggiornati diffusi oggi dallaNumeri che si riflettono anche sul. "Il piano vaccinale sta andando molto bene, ieri – ha fatto sapere il– abbiamo superato i 20 milioni di concittadini con la seconda dose e con questo ritmo, che non avrà battute di arresto, raggiungeremo l'immunità di gregge entro fine settembre. Dobbiamo continuare a veicolare il messaggio che l'unica via d'uscita dalla pandemia, anche nella popolazione più giovane, è il vaccino. Non possiamo più far perdere la scuola ai nostri ragazzi. Perché la scuola è fondamentale anche come percorso di inclusione, oltre che di formazione".