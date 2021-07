Ferrari, operatività su azioni proprie

Ferrari

Ferrari

(Teleborsa) -ha comunicato di averesule sul, nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie, dal 30 giugno al 2 luglio 2021, un totale dial prezzo medio unitario di 172,2374 euro, per unpari aDall’annuncio della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie dell’11 marzo 2021 fino al 2 luglio 2021 il corrispettivo totale investito è stato:• 84.613.053,58 euro per n. 494.338 azioni ordinarie acquistate sul MTA• 15.442.398,51 USD (12.837.800,02 euro) per n. 75.694 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 2 luglio 2021 Ferrari deteneva pertanto 9.482.543 azioni proprie ordinarie pari al 3,69% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.Dall'1 gennaio 2019 al 2 luglio 2021 il cavallino rampante di Maranello ha riacquistato un totale di 4.297.217 azioni proprie sul MTA e NYSE per un corrispettivo totale di 600.873.086,77 euro.Intanto, a Milano, appiattita la performance dicon i prezzi allineati a 173,1 euro.