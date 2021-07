Giappone, calano i consumi delle famiglie a maggio

(Teleborsa) - Nel mese di maggio, i consumi familiari mensili in Giappone sono scesi del 2,1% in termini reali rispetto ad aprile mentre sono saliti dell'11,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Il dato comunicato l'risulta migliore delle aspettative degli analisti che erano per un decremento più robusto, ovvero del 3,7%. In termini nominali sono scesi del 2,1% su mese ma sono cresciuti dell'11,4% su anno.Sempre a maggio, la, si è attestata a 489.019 yen con un calo tendenziale nominale del 2,7% e reale del 2,6%.