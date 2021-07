Australia prolunga lockdown a Sydney con diffusione variante Delta

(Teleborsa) - E' di nuovo allarme Covid in Australia, che prolunga il lockdown a Sydney, a causa de3l diffondersi dei contagi della variante Delta. Il leader dello stato australiano del New South Wales, che comprende la città di Sidney, ha prolungato di una settimana le misure restrittive, avvertendo che nuovi casi sono destinati ad aumentare.Sydney, che ospita un quinto della popolazione australiana, è finita in lockdown lo scorso 26 giugno, quando un focolaio di variante Delta ha convinto le autorità a rafforzare le restrizioni. Il periodo di fermo sarebbe dovuto terminare venerdì prossimo ma verrà prolungato fino al 16 luglio.