Borse asiatiche miste, indice australiano su nuovi record

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con l'(aumentano le scommesse secondo cui la Reserve Bank of Australia dovrà tagliare ulteriormente i tassi di interesse nei prossimi mesi, dopo una sorprendente battuta d'arresto a luglio) e Tokyo che rimane indietro (poiché i dati hanno mostrato che l'inflazione al consumo è rimasta sticky a giugno, delineando una prospettiva hawkish per la Bank of Japan)., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,29%, mentre, al contrario, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,44%.In rialzo(+0,78%); pressoché invariato(-0,17%). Leggermente negativo(-0,64%); sale(+1,45%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido 0%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,02%.Il rendimento dell'tratta 1,53%, mentre il rendimento delè pari 1,66%.