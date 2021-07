UK, prezzi delle case in calo per la prima volta da gennaio

(Teleborsa) - L'aumento, anno su anno, deisi è attestato all'8,8% nel mese di giugno, dopo l'aumento record del 9,6% che era stato registrato il mese precedente. Il prezzo medio è(segnando il primo calo da gennaio ad oggi) e aumentato del 2,9% su base trimestrale. Lo comunica l'ultimo report dell'Halifax Building Society, dal quale emerge che il, complice anche la fine delle detrazioni fiscali messe in campo dal governo. Il prezzo medio degli immobili nel Regno Unito è ora pari a 260.358 sterline, con Scozia e Irlanda del Nord che sono le regioni con la crescita dei prezzi più forte."Con l'eliminazione graduale delle detrazioni fiscali,entrando nella seconda metà dell'anno, ed è improbabile che chi ha i mutui approvati nei primi mesi estivi riuscirà a beneficiare dell'agevolazione fiscale, visto il tempo necessario per completare le operazioni", ha commentato Russell Galley, managing director di Halifax."Le misure di sostegno del governo nell'ultimo anno hanno contribuito a rilanciare la domanda, in particolare tra gli acquirenti alla ricerca di- ha aggiunto - In effetti, il prezzo medio di una casa unifamiliare è aumentato più velocemente di qualsiasi altro tipo di proprietà negli ultimi 12 mesi, con un aumento di oltre il 10% o quasi 47.000 sterline. Con un costo di oltre mezzo milione di sterline, ora costano 200.000 sterline in più rispetto alla tipica casa bifamiliare".