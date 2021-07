Intesa Sanpaolo supporta il tour di Vittorio Brumotti "Sulle strade dei vini"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Parte oggi, progetto all'insegna dello slow tourism che percorrerà - in due momenti, a luglio 2021 e a settembre/ottobre 2021 - la penisola alla scoperta del patrimonio enogastronomico delle diverse regioni. I protagonisti del progetto saranno, direttore di viagginbici.com e founder di Luxury Bike Hotel.Sono state selezionate le aree che, da Nord a Sud, rappresentano i punti focali della cultura vitivinicola italiana, caratterizzate da un prodotto di elevato prestigio e qualità contrassegnato dalla denominazione di origine controllata. Tutte le tappe saranno anche le mete di un tour. Si parte con le colline dell’Oltrepò Pavese, in Lombardia, per poi fare tappa in Piemonte, nelle Langhe. Si prosegue con le Cinque Terre, in Liguria, e poi in Veneto, Trentino e Friuli. La seconda parte del tour si svolgein centro e sud Italia, dalla Toscana alla Sicilia, passando per Umbria, Abruzzo, Basilicata e Puglia.Testimonial d’eccezione sarà, imprenditore ed enologo italiano e presidente Assoenologi, ma nel corso del viaggio Vittorio Brumotti sarà accompagnato da, ovvero enologi, sommelier, proprietari di prestigiose cantine che forniranno interessanti spiegazioni, curiosità e approfondimenti sul tema. L'iniziativa è realizzata grazie al sostegno di, da sempre attenta al mondo agricolo e agroalimentare sia mettendo a disposizione le risorse necessarie per sostenerne la crescita sia attraverso la recente costituzione della Direzione Agribusiness.